Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет большой сюрприз с 7 февраля

Недавно было объявлено важное изменение, которое затрагивает благосостояние пенсионеров с ограниченными доходами. Теперь старшие граждане имеют возможность претендовать на новые выплаты, которые доступны во многих регионах. Эту информацию сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Речь идет о компенсации, которая предназначена для обеспечения газификации жилых помещений. Подобные выплаты уже давно осуществляются на федеральном уровне, но ранее к участию допускались только определенные категории льготников, такие как ветераны или инвалиды, сумма которых могла достигать 100 тысяч рублей.