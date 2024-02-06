Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет большой сюрприз с 7 февраля
- 09:40 6 февраля
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- Служба новостей
Недавно было объявлено важное изменение, которое затрагивает благосостояние пенсионеров с ограниченными доходами. Теперь старшие граждане имеют возможность претендовать на новые выплаты, которые доступны во многих регионах. Эту информацию сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
Речь идет о компенсации, которая предназначена для обеспечения газификации жилых помещений. Подобные выплаты уже давно осуществляются на федеральном уровне, но ранее к участию допускались только определенные категории льготников, такие как ветераны или инвалиды, сумма которых могла достигать 100 тысяч рублей.
В последнее время ситуация в регионах значительно улучшилась, и теперь обычные пенсионеры также имеют право на такие выплаты.
Например, пожилым жителям Якутии начали предоставлять подобные меры поддержки, но с определенными условиями. Местные власти готовы финансово поддержать пенсионеров для газификации, при условии, что у пожилого человека нет других источников дохода, кроме пенсии. Также рассматривается место проживания: пенсионер должен жить один или семьей, состоящей из неработающих пенсионеров. Общий доход заявителя на компенсацию не должен превышать 40-45 тысяч рублей. Эта мера подходит для большинства пожилых граждан.
Такие льготы введены и в других регионах, включая Кубань. В Хабаровском крае сумма выплаты может достигать до 150 тысяч рублей, но предоставляется только гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Заявления на получение помощи можно подавать с 3 февраля.