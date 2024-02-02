Пенсию повысят еще на десять процентов: россиян ждет рекордная за 10 лет индексация

Пенсионный эксперт Сергей Власов объявил, что в ближайшем будущем пенсионерам будет начислена новая прибавка к выплатам. Пенсии будут повышены на 10 процентов от текущего уровня, что является одним из самых значительных увеличений за последние десять лет. Это повышение касается социальных пенсий.

В январе текущего года уже произошло повышение страховых пенсий в России на 7,5 процента, но это затронуло только неработающих пенсионеров. В апреле ожидается индексация социальных выплат, включая пенсии по старости, инвалидности и выплаты в связи с потерей кормильца. В этом году прибавка составит также 7,5 процента, как и для страховых пенсий. Однако в последующие годы размер индексации будет меняться.