Даты названы: в какие дни выплатят пенсии и пособия в феврале
- 17:00 31 января
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В январе 2024 года будут произведены выплаты пособий и пенсий для ряда социальных категорий. Вот график поступления денег:
Пособия:
- 2 февраля: единое пособие;
- выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;
- ежемесячные пособия на детей от 8 до 16 лет (включительно);
- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет.
5 февраля: ежемесячная выплата из материнского капитала за январь.
8 февраля: пособие за январь по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.
Пенсии:
- Клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К – 12 февраля;
- Клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я – 21 февраля;
- Клиентам других банков – 19 февраля.
Выплата пенсий и пособий через отделения Почты России начнется с 3 февраля 2024 года. График работы можно уточнить в территориальном почтовом отделении.
Зачисление средств на банковские счета производится в течение всего рабочего дня, без конкретного указания на определенное время.
Обратитесь в СФР по Коми или в соответствующие банки для получения более подробной информации о своих выплатах и графике работы.