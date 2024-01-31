Даты названы: в какие дни выплатят пенсии и пособия в феврале

В январе 2024 года будут произведены выплаты пособий и пенсий для ряда социальных категорий. Вот график поступления денег: Пособия:

2 февраля: единое пособие;

выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;

ежемесячные пособия на детей от 8 до 16 лет (включительно);

ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет. 5 февраля: ежемесячная выплата из материнского капитала за январь.

8 февраля: пособие за январь по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

Пенсии:

Клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К – 12 февраля;

Клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я – 21 февраля;

Клиентам других банков – 19 февраля.

Выплата пенсий и пособий через отделения Почты России начнется с 3 февраля 2024 года. График работы можно уточнить в территориальном почтовом отделении.

Зачисление средств на банковские счета производится в течение всего рабочего дня, без конкретного указания на определенное время.