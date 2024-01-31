За отопление и воду платить не нужно: с февраля всех российских пенсионеров ждет большой сюрприз
- 12:45 31 января
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- Служба новостей
Пенсионеры в России имеют возможность отказаться от оплаты некоторых коммунальных услуг в случае возникновения вопросов о качестве предоставляемых услуг. Начиная с 1 февраля 2024 года, пенсионерам разрешается не оплачивать отопление, если температура в их доме или квартире длительное время находится ниже нормы.
Это же относится и к горячему водоснабжению: пенсионеры имеют право не оплачивать услугу, если она предоставляется с нарушением санитарных норм. Доказать недобросовестность поставщиков услуг стало проще, поскольку достаточно фиксировать проблему с помощью фотографий или видеозаписей. Верховный суд также предоставил пенсионерам право на компенсацию половины стоимости услуги, если имеются доказательства некачественного предоставления услуги.
Кстати о ЖКХ, ранее стало известно, что за хранение вещей на лестничной площадке россиянам теперь может грозить штраф. Эксперт подчеркнул, что на лестничных площадках запрещено складировать личные вещи. Они могут помешать эвакуироваться в экстренной ситуации, например при пожаре или прорыве трубы с кипятком. Они будут являться преградой, и вы и ваши соседи не сможете вовремя покинуть помещение.
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