За отопление и воду платить не нужно: с февраля всех российских пенсионеров ждет большой сюрприз

Пенсионеры в России имеют возможность отказаться от оплаты некоторых коммунальных услуг в случае возникновения вопросов о качестве предоставляемых услуг. Начиная с 1 февраля 2024 года, пенсионерам разрешается не оплачивать отопление, если температура в их доме или квартире длительное время находится ниже нормы.

Это же относится и к горячему водоснабжению: пенсионеры имеют право не оплачивать услугу, если она предоставляется с нарушением санитарных норм. Доказать недобросовестность поставщиков услуг стало проще, поскольку достаточно фиксировать проблему с помощью фотографий или видеозаписей. Верховный суд также предоставил пенсионерам право на компенсацию половины стоимости услуги, если имеются доказательства некачественного предоставления услуги.