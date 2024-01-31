Появилось видео сыктывкарки с украденной для своего племянника коляской

В Сыктывкаре женщина решилась на "угон" детского транспорта ради своего племянника. Эту информацию подтвердили в МВД по Коми.

Вчера, 30 января, в сети разлетелось видео, где две женщины везут коляску по городу, а рядом с ними идут маленькие дети. В подписи к посту было указано, что именно эту коляску женщины незаконно присвоили. Запись смотрите в нашем телеграм-канале.