Появилось видео сыктывкарки с украденной для своего племянника коляской
- 08:30 31 января
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре женщина решилась на "угон" детского транспорта ради своего племянника. Эту информацию подтвердили в МВД по Коми.
Вчера, 30 января, в сети разлетелось видео, где две женщины везут коляску по городу, а рядом с ними идут маленькие дети. В подписи к посту было указано, что именно эту коляску женщины незаконно присвоили. Запись смотрите в нашем телеграм-канале.
Позднее владелица похищенного имущества обратилась в полицию. В заявлении она уточнила, что оставила коляску на лестничной клетке в доме, где проживает. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленницы установили, ею оказалась сыктывкарка 1995 года рождения, что проживает в одном доме с потерпевшей. При допросе девушка призналась, что украла транспорт для племянника. Дело в том, что к ней в гости пришла сестра с четырьмя детьми. В какой-то момент младший ребенок начал сильно капризничать. Тогда заботливая тетя и надумала умыкнуть чужую коляску, положить в нее ребенка и выйти на свежий воздух, чтобы успокоить племянника. Возвращать похищенное она не стала по причине усталости.
Теперь горожанке грозит уголовная ответственность по статье "Кража". В настоящий момент подозреваемая находится по подписке о невыезде. В ведомстве также отметили, что имущество вернули законной владелице.
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