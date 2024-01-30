Пожар на ЛПК в Жешарте попал на видео

Очевидцы сообщили о пожаре на ООО "Жешартский фанерный завод". Как пояснили свидетели случившегося, возгорание произошло сегодня, 30 января, около 22.30. На видео с места событий видно, как сильное пламя поднимается ввысь. Запись очевидцев смотрите в нашем телеграм-канале .

Однако в ГУ МЧС по Коми сообщили, что площадь возгорания не превысила одного квадратного метра. Пламя погасили своими силами. Пострадавших и жертв нет. Подробности выясняются.

Напомним, ранее другое нерадостное происшествие в Жешарте шокировало общественность. Житель поселка, будучи нетрезв, изранил свою жену ножом, а когда к ней на помощь прибыли медики, он обстрелял карету скорой помощи. Женщину и ребенка, что был с ней, спрятали соседи. На место выехали правоохранители, мужчина вышел к ним навстречу с ружьем в руках. В перестрелке он погиб.