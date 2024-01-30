Елку на главной площади Сыктывкара уберут 25 февраля
- 14:30 30 января
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
По информации руководителя МКП "Жилкомсервис" Андрея Каппа, было объявлено, что демонтаж главной новогодней ели, ледового городка и других новогодних украшений на Стефановской площади в Сыктывкаре планируется завершить до 25 февраля.
Кроме того, сообщается, что в настоящее время проводится поиск желающих получить ветви и ствол главной ели столицы. Это предложение может заинтересовать тех, кто хочет использовать эти элементы в декоративных или других целях.
Напомним, что каток на Стефановской площади будет работать до 20 марта, что означает, что посетители могут наслаждаться катанием на коньках еще несколько недель после демонтажа новогодних украшений.
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