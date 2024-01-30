Елку на главной площади Сыктывкара уберут 25 февраля

По информации руководителя МКП "Жилкомсервис" Андрея Каппа, было объявлено, что демонтаж главной новогодней ели, ледового городка и других новогодних украшений на Стефановской площади в Сыктывкаре планируется завершить до 25 февраля.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время проводится поиск желающих получить ветви и ствол главной ели столицы. Это предложение может заинтересовать тех, кто хочет использовать эти элементы в декоративных или других целях.