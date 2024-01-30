Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Пенсии в феврале поступят в ином размере: россиянам сообщили о новом решении

Пенсии в феврале поступят в ином размере: россиянам сообщили о новом решении

Пенсионерам было сообщено о изменениях в размере выплат, которые они могут ожидать уже с февраля. Многие пожилые граждане получат пенсии в другом размере, начиная с следующего месяца. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о процентном изменении выплат в ближайшее время.

По его словам, размеры пенсий изменятся уже в феврале у многих получателей выплат в России. В первую очередь, изменения стоит ожидать для тех, кто получает ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в качестве льготников.

ЕДВ получают несколько миллионов пенсионеров по всей стране. Ожидается увеличение подобных доплат с февраля. Рост выплат обычно связан с инфляцией за прошлый год. Сейчас объявлено, что инфляция составила 7,4 процента в прошлом году, поэтому увеличение выплат будет таким же.

Получатели прибавки, по его словам, включают ветеранов, инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, а также обладателей различных почетных званий и пострадавших при ликвидации Чернобыльской аварии. Например, инвалиды первой группы теперь смогут получить дополнительно 5324 рубля к пенсии. Для них это будет полная сумма, если они откажутся от набора социальных услуг в натуральном виде.

Также в феврале пенсии будут пересчитаны и изменены для тех, кто уволился с работы в конце прошлого года. Выплаты будут выданы с учетом всех пропущенных индексаций.

...

  • 0

Популярное

Последние новости