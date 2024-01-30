Пенсии в феврале поступят в ином размере: россиянам сообщили о новом решении
- 13:30 30 января
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- Служба новостей
Пенсионерам было сообщено о изменениях в размере выплат, которые они могут ожидать уже с февраля. Многие пожилые граждане получат пенсии в другом размере, начиная с следующего месяца. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о процентном изменении выплат в ближайшее время.
По его словам, размеры пенсий изменятся уже в феврале у многих получателей выплат в России. В первую очередь, изменения стоит ожидать для тех, кто получает ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в качестве льготников.
ЕДВ получают несколько миллионов пенсионеров по всей стране. Ожидается увеличение подобных доплат с февраля. Рост выплат обычно связан с инфляцией за прошлый год. Сейчас объявлено, что инфляция составила 7,4 процента в прошлом году, поэтому увеличение выплат будет таким же.
Получатели прибавки, по его словам, включают ветеранов, инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, а также обладателей различных почетных званий и пострадавших при ликвидации Чернобыльской аварии. Например, инвалиды первой группы теперь смогут получить дополнительно 5324 рубля к пенсии. Для них это будет полная сумма, если они откажутся от набора социальных услуг в натуральном виде.
Также в феврале пенсии будут пересчитаны и изменены для тех, кто уволился с работы в конце прошлого года. Выплаты будут выданы с учетом всех пропущенных индексаций.
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