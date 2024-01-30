Пенсии в феврале поступят в ином размере: россиянам сообщили о новом решении

Пенсионерам было сообщено о изменениях в размере выплат, которые они могут ожидать уже с февраля. Многие пожилые граждане получат пенсии в другом размере, начиная с следующего месяца. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о процентном изменении выплат в ближайшее время.

По его словам, размеры пенсий изменятся уже в феврале у многих получателей выплат в России. В первую очередь, изменения стоит ожидать для тех, кто получает ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в качестве льготников.