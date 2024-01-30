В Сыктывкаре разрабатывают проект бетонного скейт-парка в Орбите

В сыктывкарском микрорайоне Орбита появится скейт-парк. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева в своем телеграм-канале. — В рамках рабочей встречи с мэром Сыктывкара Владимиром Борисовичем Голдиным и компанией «Т Плюс» обсудили проект строительства первого открытого скейт-парка в Орбите. Подобного рода площадок для занятий популярным видом спорта среди молодежи еще не было в городе, - отметила Эльмира Ахмеева.

Основным материалом для строительства станет бетонная смесь марки В-30. Первый зампред правительства Коми разъяснила, что бетонные скейт-парки отличаются от каркасных конструкций более продолжительным сроком службы и простотой эксплуатации, а также большими возможностями для создания сложных геометрических форм. В состав скейт парка будет входить и специальный памп-трек.