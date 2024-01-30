В Коми сбитого на трассе пешехода госпитализировали в больницу

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте под колеса иномарки попал взрослый мужчина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УГБДД МВД по Коми. Как уточняется в материалах дела, происшествие зафиксировали вчера, 29 января, около половины 11 вечера.

32-летний водитель Volkswagen направлялся из Воркуты в сторону Воргашора. На 42-м километре кольцевой автодороги под колеса авто попал 51-летний пешеход. В ведомстве отметили, что мужчина шел по краю проезжей части и правой стороны попутно движению иномарки.

Пострадавший получил множество травм, среди которых: черепно-мозговая травма, ушибленная рана височной области, гематомы мягких тканей лица, закрытые переломы костей лица, носа и костей таза. Сотрясение мозга, закрытый перелом ребер остаются под вопросом. Мужчину госпитализировали в городскую больницу.