В Коми сбитого на трассе пешехода госпитализировали в больницу
- 09:00 30 января
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- Татьяна Зубова
В Воркуте под колеса иномарки попал взрослый мужчина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УГБДД МВД по Коми.
Как уточняется в материалах дела, происшествие зафиксировали вчера, 29 января, около половины 11 вечера.
32-летний водитель Volkswagen направлялся из Воркуты в сторону Воргашора. На 42-м километре кольцевой автодороги под колеса авто попал 51-летний пешеход. В ведомстве отметили, что мужчина шел по краю проезжей части и правой стороны попутно движению иномарки.
Пострадавший получил множество травм, среди которых: черепно-мозговая травма, ушибленная рана височной области, гематомы мягких тканей лица, закрытые переломы костей лица, носа и костей таза. Сотрясение мозга, закрытый перелом ребер остаются под вопросом. Мужчину госпитализировали в городскую больницу.
Напомним, ранее на этой же трассе произошло смертельное ДТП. Женщина, которую сбили на пешеходном переходе, не смогла отправиться от травм и скончалась в больнице.
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