Проверят каждого пенсионера: пожилым россиянам от 60 до 85 лет преподнесут новый сюрприз

Специалисты это будут делать на благо самих пожилых. Пенсионеров ждут домашние визиты от представителей разных ведомств. Они хотят дать пожилым людям важную информацию. Это касается всех, кто есть в базе государства. Пенсионный эксперт Сергей Власов сказал, что такие проверки скоро начнутся во многих регионах. Цель - предостеречь пенсионеров от мошенников. Например, на Урале такие визиты начнутся 9 января.

В Екатеринбурге к пенсионерам придут участковые, сотрудники уголовного розыска и патрульной службы. Они будут объяснять пожилым людям, как не попасться на уловки аферистов. «Каждый день в новостях мы видим, как пенсионеры теряют деньги из-за мошенников. Поэтому живой разговор лучше, чем сообщения в соцсетях», – сказал эксперт.