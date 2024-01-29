Проверят каждого пенсионера: пожилым россиянам от 60 до 85 лет преподнесут новый сюрприз
- 17:00 29 января
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- Служба новостей
Специалисты это будут делать на благо самих пожилых.
Пенсионеров ждут домашние визиты от представителей разных ведомств. Они хотят дать пожилым людям важную информацию. Это касается всех, кто есть в базе государства. Пенсионный эксперт Сергей Власов сказал, что такие проверки скоро начнутся во многих регионах. Цель - предостеречь пенсионеров от мошенников. Например, на Урале такие визиты начнутся 9 января.
В Екатеринбурге к пенсионерам придут участковые, сотрудники уголовного розыска и патрульной службы. Они будут объяснять пожилым людям, как не попасться на уловки аферистов. «Каждый день в новостях мы видим, как пенсионеры теряют деньги из-за мошенников. Поэтому живой разговор лучше, чем сообщения в соцсетях», – сказал эксперт.
Специалисты хотят дать пенсионерам листовки с советами по защите от мошенников. В этом им помогут сотрудники почты, которые носят пенсию многим пожилым людям. Особое внимание будет уделено пенсионерам от 60 до 85 лет, потому что они чаще всего страдают от обмана.
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