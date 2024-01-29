В Коми с февраля вырастут пособия на ребенка и маткапитал

С 1 февраля жители Коми, получающие государственную помощь, смогут рассчитывать на увеличение пособий. Министерство социальной защиты населения разъяснило гражданам, насколько и какие пособия будут увеличены.

Сумма материнского капитала будет скорректирована с учетом инфляции и вырастет на 7,4%. Самая большая сумма полагается за второго и последующего ребенка, рожденного с 2020 года, при условии, что родители еще не получали такую выплату от государства. В этом случае сумма материнского капитала составит 833 024,77 рублей. На первого ребенка государство готово выделить 630 380,77 рублей. Меньшую сумму, 202 643,96 рублей, получат родители второго ребенка, если первый ребенок родился после 2020 года.