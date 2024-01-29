В Коми женщина отсудила 420 тысяч рублей за арест 20-летней давности

Необычное дело, что берет начало еще в 2000 году, рассмотрели в Сыктывкарском городском суде. Иск подала женщина, что требовала выплатить ей компенсацию за незаконное содержание под стражей.

Как выяснило следствие, 20 лет назад в отношении женщины возбудили уголовное дело, после его вернули на допрасследованте, а в конечном итоге вовсе приостановили, поскольку не смогли установить личность человека, подлежащего к привлечению ответственности. Все это время, а именно с января 2000 по май 2001 года, женщина находилась под арестом в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Коми. После освобождения воркутинку осудили по другой статье.