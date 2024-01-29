В Коми женщина отсудила 420 тысяч рублей за арест 20-летней давности
- 07:00 29 января
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- Татьяна Зубова
Необычное дело, что берет начало еще в 2000 году, рассмотрели в Сыктывкарском городском суде. Иск подала женщина, что требовала выплатить ей компенсацию за незаконное содержание под стражей.
Как выяснило следствие, 20 лет назад в отношении женщины возбудили уголовное дело, после его вернули на допрасследованте, а в конечном итоге вовсе приостановили, поскольку не смогли установить личность человека, подлежащего к привлечению ответственности. Все это время, а именно с января 2000 по май 2001 года, женщина находилась под арестом в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Коми. После освобождения воркутинку осудили по другой статье.
Лишь спустя 20 лет женщина решила восстановить справедливость и подала в суд. Она требовала миллион рублей за почти полтора года незаконного удерживания ее под стражей. При рассмотрении дела суд учел, в том числе длительность уголовного преследования, уголовное дело, что получила женщина сразу после ареста, давность обстоятельств и посчитал заявленную сумму необоснованно высокой. В итоге требования женщины удовлетворили лишь частично и "одобрили" ей компенсацию 420 тысяч рублей.
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