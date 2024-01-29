Сыктывкарец оставил жену в машине, а та "умчала" в ДТП и "заработала" арест для мужа
- 06:30 29 января
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарец оставил жену в машине, а та в желании согреться устроила ДТП.
Подробности необычного происшествия рассказали в пресс-службе судов Коми.
В материалах дела указано, что авария произошла недалеко от Диагностического центра в столице Коми. Мужчина припарковался рядом со зданием, оставил авто на ручнике и зашел в медучреждение по делам.
Жена, что сидела на переднем пассажирском сидении, завела в отсутствии супруга машину, после чего авто двинулось вперед на проезжую часть и задело две других машины.
Как пояснила на судебном заседании сама женщина, ожидая супруга она замерзла и завела машину, чтобы погреться. Авто стояло на скорости, от того сразу начало движение и устроило мини-ДТП. Горожанке помог прохожий, который вернул авто в безопасное место парковки. Когда муж вернулся, он осмотрел машины, что стали участниками аварии и, не найдя повреждений, уехал.
В итоге горожанина признали виновным в совершении административного нарушения и назначили ему наказание в виде двух суток ареста.
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