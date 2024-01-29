Сыктывкарец оставил жену в машине, а та "умчала" в ДТП и "заработала" арест для мужа

Сыктывкарец оставил жену в машине, а та в желании согреться устроила ДТП. Подробности необычного происшествия рассказали в пресс-службе судов Коми.

В материалах дела указано, что авария произошла недалеко от Диагностического центра в столице Коми. Мужчина припарковался рядом со зданием, оставил авто на ручнике и зашел в медучреждение по делам.

Жена, что сидела на переднем пассажирском сидении, завела в отсутствии супруга машину, после чего авто двинулось вперед на проезжую часть и задело две других машины.

Как пояснила на судебном заседании сама женщина, ожидая супруга она замерзла и завела машину, чтобы погреться. Авто стояло на скорости, от того сразу начало движение и устроило мини-ДТП. Горожанке помог прохожий, который вернул авто в безопасное место парковки. Когда муж вернулся, он осмотрел машины, что стали участниками аварии и, не найдя повреждений, уехал.