Новая льгота вводится с 27 января для каждого пенсионера: всех от 58 лет и старше ждет сюрприз

В ближайшее время все российские пенсионеры смогут воспользоваться новым льготным предложением. Оно станет доступно при достижении пенсионного возраста, то есть 58 лет в этом году. Благодаря этому пожилые люди получат дополнительную прибавку к своей пенсии. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, пишет progorodsamara.ru.

По ее словам, на ближайшие дни пенсионеры смогут получить эту новую выгоду от отечественных банков. Кредитные организации предлагают им специальные условия, касающиеся сберегательных инструментов, которыми может воспользоваться каждый, кто получает пенсию.

В последнее время банки не только увеличивают ставки по вкладам для своих клиентов пенсионного возраста, но и предоставляют им гибкие условия использования средств. Для этого существует функция начисления процентов по депозиту на любой счет каждый месяц. Нужно просто подключить эту опцию, и доход с вклада будет ежемесячно зачисляться на карту, с которой можно будет сразу пользоваться, пояснила Киреева.

Ставки по депозитам, по ее словам, будут различаться в зависимости от банка. Например, в ВТБ пожилые граждане смогут открыть счет с доходностью до 16 процентов годовых, а в банке ДОМ.РФ ставка может достигать 17,5 процента, что даже выше ключевой ставки ЦБ на сегодняшний день. Открыть такой вклад можно будет при предъявлении пенсионного удостоверения, но самое главное - достичь пенсионного возраста.