За 2023 год в ДТП на дорогах Сыктывкара погибли семь человек

В 2023 году в городе Сыктывкар произошло 341 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 416 человек получили травмы, а 7 человек погибли. Об этом сообщил Артем Станкевич, начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Сыктывкару, в ходе прямой линии на тему "Дорожно-транспортная сеть Сыктывкара: какие участки считаются самыми аварийными". Встреча состоялась на площадке Общественной приемной главы Республики Коми.

Столкновения транспортных средств составляют большую часть ДТП с пострадавшими - 165 случаев. Затем следуют наезды на пешеходов - 107 происшествий, в которых погибли четыре человека. Еще 27 происшествий связаны с наездами на велосипедистов.