За 2023 год в ДТП на дорогах Сыктывкара погибли семь человек
- 16:00 26 января
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- Служба новостей
В 2023 году в городе Сыктывкар произошло 341 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 416 человек получили травмы, а 7 человек погибли. Об этом сообщил Артем Станкевич, начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Сыктывкару, в ходе прямой линии на тему "Дорожно-транспортная сеть Сыктывкара: какие участки считаются самыми аварийными". Встреча состоялась на площадке Общественной приемной главы Республики Коми.
Столкновения транспортных средств составляют большую часть ДТП с пострадавшими - 165 случаев. Затем следуют наезды на пешеходов - 107 происшествий, в которых погибли четыре человека. Еще 27 происшествий связаны с наездами на велосипедистов.
Артем Станкевич отметил, что количество ДТП с пострадавшими детьми по-прежнему остается высоким. В 2023 году было зафиксировано 47 травмированных детей в возрасте до 16 лет, по сравнению с 45 в 2022 году.
Он также отметил, что большинство ДТП с пострадавшими происходят на перекрестках, при этом в 113 случаях было зарегистрировано несоблюдение очередности движения на пересечениях дорог, сообщает "Комиинформ".
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