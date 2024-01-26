Ученные не стали скрывать, что приводит к ранней смерти: мы все это делаем

Специалисты из Тайваня провели исследование, чтобы выяснить влияние сидячего образа жизни на человеческий организм. Результаты исследования показали, что длительное время, проведенное в сидячем положении, может значительно сократить продолжительность жизни. Конкретно, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 34%.

Ученые отмечают, что регулярная физическая активность может снизить риски и помочь избежать негативных последствий сидячего образа жизни. Исследование, в котором участвовало более 480 тысяч человек, подтвердило эту точку зрения.