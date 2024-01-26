Ученные не стали скрывать, что приводит к ранней смерти: мы все это делаем
- 14:30 26 января
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- Служба новостей
Специалисты из Тайваня провели исследование, чтобы выяснить влияние сидячего образа жизни на человеческий организм. Результаты исследования показали, что длительное время, проведенное в сидячем положении, может значительно сократить продолжительность жизни. Конкретно, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 34%.
Ученые отмечают, что регулярная физическая активность может снизить риски и помочь избежать негативных последствий сидячего образа жизни. Исследование, в котором участвовало более 480 тысяч человек, подтвердило эту точку зрения.
В течение 12 лет наблюдения за участниками исследования было обнаружено, что среди 60% людей, ведущих сидячий образ жизни, большинство умерло. Детальный анализ показал, что причина смерти была связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме сидячего образа жизни, здоровье ухудшалось из-за таких факторов, как курение, сахарный диабет, повышенное артериальное давление и хронические заболевания. Эти факторы дополнительно усиливали риски для здоровья.
Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open, передает "Газета.ru".
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