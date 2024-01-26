Телефонные мошенники "отняли" у сыктывкарки не только личные сбережения, но собственную квартиру

70-летняя пожилая сыктывкарка поверила мошенникам и потеряла не только личные сбережения, но и квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми. Как следует из материалов дела, злоумышленники в течение двух месяцев "терроризировали" горожанку, выманивая у неё крупные суммы денег.

Уже в полиции пенсионерка рассказала, что изначально ей позвонили неизвестные и представились операторами сотовой связи. Они сообщили, что её номер телефона, к которому привязана банковская карта, заблокируют. После на связь с женщиной вышли подставные сотрудники банка, полиции, органов безопасности.

Аферисты запрещали что-либо рассказывать близким, убедив женщину, что именно кто-то из родственников пытается оформить на ее имя многомиллионный кредит. Дабы операция была невозможна, по совету мошенников старушка оформила максимальное количество займов для снижения своего "кредитного потенциала" . В итоге в руки аферистов поступило больше миллиона рублей накопленных и кредитных денег.

Позже злоумышленники заявили, что квартиру сыктывкарки кто-то оформляет на имя другого человека. Чтобы не допустить сделку, горожанке рекомендовали в кротчайшие сроки продать жилье, дабы опередить недоброжелателей, а все деньги перевести на "безопасный счет". Наивная старушка сделала все, как было указано, и лишилась ещё 3,3 миллионов рублей, вырученных от продажи собственных квадратных метров.

В конце концов мошенники прислали горожанке некий документ, сообщающий, что ее муж спонсирует незаконную сделку на полмиллиона рублей. Чтобы не допустить этого, надо было продиктовать коды из смс. В итоге женщина обзавелась еще одним долгом.