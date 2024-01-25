Пенсию повысят еще на 10%. Всех пенсионеров ждет рекордная за 10 лет индексация
- 12:45 25 января
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- Служба новостей
Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что пенсионерам будет начислена новая прибавка к выплатам в ближайшем будущем. Пенсии будут повышены на 10 процентов от текущего уровня, что является одним из самых значительных увеличений за последние десять лет. Эта информация касается социальных пенсий.
В январе текущего года уже произошло повышение страховых пенсий в России на 7,5 процента, но это коснулось только неработающих пенсионеров. В апреле ожидается индексация социальных выплат, включая пенсии по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца. В этом году прибавка составит 7,5 процента, также как и для страховых пенсий. Однако, в последующие годы размер индексации будет меняться.
Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению повышаются с учетом роста прожиточного минимума. Показатели, ожидаемые в следующие два года, уже заложены: с апреля 2025 года социальные выплаты должны увеличиться на 9,5 процента, а в 2026 году индексация составит 10,3 процента.
Согласно планам Минтруда, к 2026 году средний размер социальной пенсии должен достичь уровня 14 955 рублей. Будущая индексация будет одной из самых крупных за последние годы, исключая нестандартный 2022 год. В период с 2015 года прибавка составляла от 2 до 6 процентов, а в 2017 году пенсии увеличились всего лишь на 1,5 процента.
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