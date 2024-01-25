Пенсию повысят еще на 10%. Всех пенсионеров ждет рекордная за 10 лет индексация

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что пенсионерам будет начислена новая прибавка к выплатам в ближайшем будущем. Пенсии будут повышены на 10 процентов от текущего уровня, что является одним из самых значительных увеличений за последние десять лет. Эта информация касается социальных пенсий.

В январе текущего года уже произошло повышение страховых пенсий в России на 7,5 процента, но это коснулось только неработающих пенсионеров. В апреле ожидается индексация социальных выплат, включая пенсии по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца. В этом году прибавка составит 7,5 процента, также как и для страховых пенсий. Однако, в последующие годы размер индексации будет меняться.