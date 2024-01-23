Не овсянка и не рис: диетолог раскрыл самые полезные крупы

Диетолог рассказала, как правильно готовить кашу, чтобы не навредить организму, и какую лучше есть без вреда для здоровья.

«Комбинация белков, жиров и углеводов определяет действительную пользу продукта. Что касается каши, так как мы имеем дело с крупой, это всегда, прежде всего, продукт углеводный. И отличаются каши ненамного друг от друга, хотя в них, безусловно, есть фавориты. На мой взгляд, самые приятные с точки зрения восприятия организмом крупы — это гречка и перловка», — объяснила врач–диетолог, врач–эндокринолог Наталья Лазуренко.

Каши из этих круп имеют невысокий гликемический индекс (способность продукта поднимать глюкозу в крови при употреблении продукта). И за счет этого не будет резкого подъема уровня сахара в крови большой нагрузки на поджелудочную.