Не овсянка и не рис: диетолог раскрыл самые полезные крупы
- 20:00 23 января
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- Служба новостей
Диетолог рассказала, как правильно готовить кашу, чтобы не навредить организму, и какую лучше есть без вреда для здоровья.
«Комбинация белков, жиров и углеводов определяет действительную пользу продукта. Что касается каши, так как мы имеем дело с крупой, это всегда, прежде всего, продукт углеводный. И отличаются каши ненамного друг от друга, хотя в них, безусловно, есть фавориты. На мой взгляд, самые приятные с точки зрения восприятия организмом крупы — это гречка и перловка», — объяснила врач–диетолог, врач–эндокринолог Наталья Лазуренко.
Каши из этих круп имеют невысокий гликемический индекс (способность продукта поднимать глюкозу в крови при употреблении продукта). И за счет этого не будет резкого подъема уровня сахара в крови большой нагрузки на поджелудочную.
«Говоря о полезности каши, важное значение имеет способ приготовления. Если гречку и перловку сделать с использованием сливочного масла, молока или мясных бульонов, добавить сахар, фрукты и т.д., это приведет к высокому выбросу инсулина. Крупа должна быть сварена на воде. Можно добавить растительные масла, некрахмалистые овощи, грибы, если к ним нет противопоказаний. В таких сочетаниях крупа будет максимально полезна», — резюмировала врач.
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