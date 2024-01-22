Любовный гороскоп на 22 января 2024 года: что обещают астрологи

ОВНЫ



Вы совсем запутались в себе, мечетесь между двумя огнями, не можете сделать выбор. Между работой и личной жизнью не делайте акцент на чем-то одном. Сегодня посвятите день своим отношениям. Для одиноких Овнов есть отличная возможность для знакомства. Все сегодняшние встречи окажутся судьбоносными.



ТЕЛЬЦЫ



В семейной жизни у Тельцов бушуют скандалы, поберегите свою вторую половинку. Все сказанные негативные слова запомнятся вашему партнеру надолго. Помните, ежеминутный порыв агрессии может вам дорого обойтись.



БЛИЗНЕЦЫ



В ваших напряженных отношениях наблюдается перемирие на короткий период. Однако при неразрешенной проблеме очаг ссоры вспыхнет с утроенной силой через некоторое время. Близнецы, объединитесь со своим партнером для максимально комфортного решения недопонимания.



РАКИ



Ракам сегодня везет как никогда. Одиноких обязательно ждет какая-то судьбоносная встреча. Если не хочется выходить из дома, регистрируйтесь на сайте знакомств. В семейных отношениях все гладко, без скандалов и интриг.



ЛЬВЫ



Сегодня у Львов весьма благоприятный день для прогулки в парках, на набережных, посещений кафе, ресторанов и тренажерных залов. Именно там одинокие люди могут познакомиться, а пары сблизиться еще больше.



ДЕВЫ



Кажется, в вас кто-то влюбился и этот кто-то ваш давнишний знакомый. Поглядите по сторонам и вы, непременно, заметите этого человека. Именно с ним отношения у Дев могут перерасти в счастливый долгосрочный союз мужчины и женщины.



ВЕСЫ



Весы, в отношениях с противоположным полом будьте аккуратны, ведь сегодня существует огромная вероятность неприятных размолвок, из которых будет очень сложно выбраться. Будьте тактичны, вежливы, задумайтесь о том, как вы ведете себя по отношению к партнеру.



СКОРПИОНЫ



Даже если Скорпионам кажется, что в ваших отношениях все идет ко дну, помните, что это не так. Сегодня отличный день для того, чтобы изменить положение. Будьте уверены, романтического ужина, разговора по душам, проведенного вместе времени будет достаточно для того, чтобы забыть некоторые недопонимания.



СТРЕЛЬЦЫ



Отличное время для заведения новых знакомств, поэтому рекомендуется выйти на прогулку, сходить в бар, ресторан, тренажерный зал. Там вы обязательно встретите очень интересного человека, который принесет в вашу жизнь что-то доброе и положительные. У Стрельцов не исключены долгосрочные отношения, однако стоит понимать, что эти отношения все же закончатся.



КОЗЕРОГИ



Вы слишком требовательны к своему партнеру и слишком много ожидаете от него, отпустите ситуацию и увидите, что время расставит всех по своим местам и уберет из жизни лишних людей. Уменьшите свое чувство ответственности, ведь от его переизбытка могут быть нервные срывы и психологические проблемы, которые скажутся не только на вас, но и на вашем партнере и на детях. Козероги, сдерживайте свои негативные эмоции, поработайте с медитациями.



ВОДОЛЕИ



Сейчас в вашей любовной жизни начинается темная полоса, вы будете ругаться со своей второй половинкой, не понимать некоторых действий, необоснованно ревновать и попусту нервничать. Водолеи, помните, для решения проблемы необходимо действовать сообща, только так вы достигнете положительных результатов.



РЫБЫ



На любовном фронте у Рыб без перемен, все тихо, спокойно, без ссор. Воспользуйтесь этим по максимуму, укрепите отношения, пригласите свою вторую половину на романтический ужин, прогулку, сделайте приятный сюрприз и просто проведите время вместе.