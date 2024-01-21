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Участник ДТП на трассе "Вятка" нарушал ПДД 46 раз

Участник ДТП на трассе "Вятка" нарушал ПДД 46 разФото МЧС по Коми

Устроивший аварию на трассе “Вятка” водитель уже один раз привлекался к ответственности в 2024 году. Об этом сообщили в ГИБДД по Коми.

Напомним, что 20 января на 782 километре дороги “Вятка” произошло серьёзное ДТП с участием 4 автомобилей. “Киа” врезалась сначала в один “ВАЗ”, затем во второй, а после столкнулась с лесовозом. Оказалось, что водитель иномарки уже один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД в этом месяце. Мужчина ездит за рулём с 1994 года и уже 46 раз за период вождения нарушал правила дорожного движения.

Как мы сообщали ранее, в аварии пострадали 5 человек, в том числе и сам виновник ДТП. Из автомобиля, на который упал большегруз, спасателям удалось вытащить пожилых людей и шестилетнего ребёнка.

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