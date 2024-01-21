Участник ДТП на трассе "Вятка" нарушал ПДД 46 раз

Устроивший аварию на трассе “Вятка” водитель уже один раз привлекался к ответственности в 2024 году. Об этом сообщили в ГИБДД по Коми.

Напомним, что 20 января на 782 километре дороги “Вятка” произошло серьёзное ДТП с участием 4 автомобилей. “Киа” врезалась сначала в один “ВАЗ”, затем во второй, а после столкнулась с лесовозом. Оказалось, что водитель иномарки уже один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД в этом месяце. Мужчина ездит за рулём с 1994 года и уже 46 раз за период вождения нарушал правила дорожного движения.