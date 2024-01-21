Появились подробности аварии с участием лесовоза, где пострадало 5 человек

В УГИБДД по Коми рассказали о том, как произошла крупная авария с лесовозом, в которой пострадал шестилетний ребёнок. Водитель иномарки совершил столкновение 3 раза.

Как мы писали ранее, 20 января 2024 года около 11:30 на трассе “Вятка” произошло серьёзное ДТП. На 782 километре дороги водитель “Киа” 1959 года рождения не справился с управлением и врезался в впереди едущий “ВАЗ-21140”. После этого иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с ещё одним “ВАЗом”, а после с лесовозом. Затем водитель “Скании” 1971 года рождения врезался в “ВАЗ” и вместе с ним опрокинулся в кювет. Из-за этого легковой автомобиль оказался под большегрузом.