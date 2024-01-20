Россиян предупредили об опасности при уборке снега
- 21:00 20 января
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- Служба новостей
Уборка снега может привести к сердечному приступу, предупреждает Барри Франклин, директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации Университетской больницы. Эксперт рассказал о потенциальных опасностях для здоровья, связанных с уборкой снега.
Франклин объяснил, что интенсивные упражнения с лопатой могут оказывать на сердце такое же воздействие, как стресс-тест.
«Это в значительной степени работа рук, которая требует больше усилий и создает большую нагрузку на сердце, чем упражнения для ног», – отмечает врач.
Он также указал на дополнительные риски: задержка дыхания при поднятии тяжестей увеличивает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а холод сужает сосуды, мешая нормальной работе сердца.
Франклин подчеркнул, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшим операции на сердце, курильщикам, диабетикам, людям с ожирением и малоподвижным следует избегать уборки снега. Чтобы уменьшить риск сердечного приступа, он советует начинать работу медленно, постепенно увеличивая темп, а также одеваться тепло, надевать шапку и закрывать рот и нос шарфом.
В заключение, Франклин напомнил о необходимости обращать внимание на необычные симптомы сердечных заболеваний, такие как ухудшение умственных способностей.
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