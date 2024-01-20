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Россиян предупредили об опасности при уборке снега

Россиян предупредили об опасности при уборке снега

Уборка снега может привести к сердечному приступу, предупреждает Барри Франклин, директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации Университетской больницы. Эксперт рассказал о потенциальных опасностях для здоровья, связанных с уборкой снега.

Франклин объяснил, что интенсивные упражнения с лопатой могут оказывать на сердце такое же воздействие, как стресс-тест.

«Это в значительной степени работа рук, которая требует больше усилий и создает большую нагрузку на сердце, чем упражнения для ног», – отмечает врач.

Он также указал на дополнительные риски: задержка дыхания при поднятии тяжестей увеличивает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а холод сужает сосуды, мешая нормальной работе сердца.

Франклин подчеркнул, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшим операции на сердце, курильщикам, диабетикам, людям с ожирением и малоподвижным следует избегать уборки снега. Чтобы уменьшить риск сердечного приступа, он советует начинать работу медленно, постепенно увеличивая темп, а также одеваться тепло, надевать шапку и закрывать рот и нос шарфом.

В заключение, Франклин напомнил о необходимости обращать внимание на необычные симптомы сердечных заболеваний, такие как ухудшение умственных способностей.

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