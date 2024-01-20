Россиян предупредили об опасности при уборке снега

Уборка снега может привести к сердечному приступу, предупреждает Барри Франклин, директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации Университетской больницы. Эксперт рассказал о потенциальных опасностях для здоровья, связанных с уборкой снега.

Франклин объяснил, что интенсивные упражнения с лопатой могут оказывать на сердце такое же воздействие, как стресс-тест.