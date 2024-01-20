Скупую женщину выдают 5 вещей в доме — это уже жадность, а не экономия

Скупую женщину можно легко вычислить по пятерке предметов в ее квартире. На них всегда обращают внимание гости. Некоторые хозяйки могут совершать такие ошибки и непреднамеренно — по привычке, потому что так их учили еще родители.

Прежде всего, рекомендуется избавиться от синтетического постельного белья. Натуральный комплект может быть доступным с точки зрения бюджета, его следует обязательно постараться найти. Спать на таком белье приятнее, а его долговечность гарантирует отсутствие катышков на простынях и наволочках.