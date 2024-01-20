Скупую женщину выдают 5 вещей в доме — это уже жадность, а не экономия
- 12:45 20 января
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- Служба новостей
Скупую женщину можно легко вычислить по пятерке предметов в ее квартире. На них всегда обращают внимание гости. Некоторые хозяйки могут совершать такие ошибки и непреднамеренно — по привычке, потому что так их учили еще родители.
Прежде всего, рекомендуется избавиться от синтетического постельного белья. Натуральный комплект может быть доступным с точки зрения бюджета, его следует обязательно постараться найти. Спать на таком белье приятнее, а его долговечность гарантирует отсутствие катышков на простынях и наволочках.
Далее следует обратить внимание на состояние кухонных полотенец, пятна на которых уже не поддаются удалению. Искусные хозяйки знают, что этот текстиль — расходный материал, но он всегда должен выглядеть прилично. Если на полотне появились пятна от кетчупа, жира, кофе, которые не удается вывести, лучше заменить полотенце новым.
Это же касается и посуды с сколами и трещинами, которую редко можно увидеть в обеспеченных домах.
Если у вас гости, предложите им листовой чай. Он не только вкуснее и высококачественнее, но и убережет вас от впечатления, что вы экономите. В случае отсутствия листового чая можно не заваривать пакетированный заново, когда вас просят еще стакан напитка.
Избегайте использования синтетического постельного белья. С натуральными тканями сон становится еще более комфортным. Неуместное сохранение старых вещей, которые давно не используются, также выдает скупого человека. (Источник: Дзен-канал Lisa.ru)
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