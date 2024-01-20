В Сыктывкаре поймали 16-летнего "закладчика"

Как сообщает СУ СК РФ по Коми, в столице Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном организованной группой, в крупном размере (ч.3 ст.30, пп.«а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).



По данным следствия, в ноябре 2023 года подросток, действуя в качестве закладчика в составе организованной преступной группы Интернет-магазина, занимающейся сбытом наркотических средств, пытался реализовать на территории города наркотики в крупном размере. Довести до конца задуманное обвиняемый не смог в связи с пресечением его преступной деятельности сотрудниками полиции в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.



В ходе расследования обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Следователем собраны доказательства, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.