Указ подписан: долгожданную единовременную выплату 20 000 рублей все пенсионеры получат с 19 января
- 16:00 19 января
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- Служба новостей
Согласно информации, предоставленной пенсионным экспертом Сергеем Власовым, пенсионерам будет начислена единовременная денежная выплата. Эта дополнительная сумма будет доступна пожилым гражданам, достигшим установленного возраста, и решение о ее получении будет приниматься местными чиновниками.
Согласно словам эксперта, в ближайшее время пожилые люди, отметившие определенные юбилеи, смогут получить эту новую денежную выплату. На федеральном уровне бонусом смогут рассчитывать граждане, достигшие 80-летнего возраста. Если человек получает страховую пенсию по старости, то к его пенсии будет добавлена фиксированная выплата, которая в этом году составляет 8 тысяч рублей.
Кроме того, на уровне регионов пенсионерам полагаются и другие выплаты. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области недавно было принято решение о разовом подарке для пожилых граждан. Этот указ был подписан для самых старых людей.
Согласно Власову, власти решили поддержать долгожительство, начиная с 90-летнего возраста. Для этой возрастной категории предусмотрена разовая выплата в размере 15 тысяч рублей. Тем, кто достигнет 95 лет, будут выплачивать по 20 тысяч рублей. Для столетних юбиляров выплата составит 25 тысяч рублей, а затем будет повторяться каждый год после 100-летия.
Для получения этой денежной выплаты необходимо подать заявление. Заявление могут подать как сами пенсионеры, так и их близкие родственники или знакомые, действуя по доверенности. Тем, кому уже одобрили выплату, она будет начислена с 19 января, сообщает PRIMPRESS.
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