Указ подписан: долгожданную единовременную выплату 20 000 рублей все пенсионеры получат с 19 января

Согласно информации, предоставленной пенсионным экспертом Сергеем Власовым, пенсионерам будет начислена единовременная денежная выплата. Эта дополнительная сумма будет доступна пожилым гражданам, достигшим установленного возраста, и решение о ее получении будет приниматься местными чиновниками.

Согласно словам эксперта, в ближайшее время пожилые люди, отметившие определенные юбилеи, смогут получить эту новую денежную выплату. На федеральном уровне бонусом смогут рассчитывать граждане, достигшие 80-летнего возраста. Если человек получает страховую пенсию по старости, то к его пенсии будет добавлена фиксированная выплата, которая в этом году составляет 8 тысяч рублей.