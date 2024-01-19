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В Сыктывкаре сбили трехлетнего ребенка

В Сыктывкаре сбили трехлетнего ребенка Скрин видео УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре сбили трехлетнего ребенка, сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

Как указано, в материалах дела, ДТП с участием девочки 2021 года рождения произошло вчера, 18 января, около 8 часов утра во дворе дома №11 по улице Емвальской. Мужчина 1970 года рождения, находясь за рулем Renault Duster, не заметил ребенка, что направлялся в детский сад и наехал на него.

Девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали в больницу для прохождения дальнейшего лечения.

Видео с места ДТП смотрите в нашем телеграм-канале

Напомним, ранее в столице Коми другой "трехлетка" попал пол колеса авто прямо на пешеходном переходе. Мать переходила дорогу, а ребенка везла в коляске. Водитель "легковушки", что мчался по проезжей части не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил мальчика. На скорой ребенка увезли в городскую больницу.

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