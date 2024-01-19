В Сыктывкаре сбили трехлетнего ребенка
- 08:30 19 января
- 12+
- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре сбили трехлетнего ребенка, сообщили в УГИБДД МВД по Коми.
Как указано, в материалах дела, ДТП с участием девочки 2021 года рождения произошло вчера, 18 января, около 8 часов утра во дворе дома №11 по улице Емвальской. Мужчина 1970 года рождения, находясь за рулем Renault Duster, не заметил ребенка, что направлялся в детский сад и наехал на него.
Девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали в больницу для прохождения дальнейшего лечения.
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Напомним, ранее в столице Коми другой "трехлетка" попал пол колеса авто прямо на пешеходном переходе. Мать переходила дорогу, а ребенка везла в коляске. Водитель "легковушки", что мчался по проезжей части не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил мальчика. На скорой ребенка увезли в городскую больницу.
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