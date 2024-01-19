В Сыктывкаре сбили трехлетнего ребенка, сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

Как указано, в материалах дела, ДТП с участием девочки 2021 года рождения произошло вчера, 18 января, около 8 часов утра во дворе дома №11 по улице Емвальской. Мужчина 1970 года рождения, находясь за рулем Renault Duster, не заметил ребенка, что направлялся в детский сад и наехал на него.