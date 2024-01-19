В Сосногорске женщина из-за любви получила удар ножом в спину

В Сосногорске местная жительница получила удар в спину прямо на улице. Подробности жуткого преступления рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как поясняется в материалах дела, происшествие случилось в октябре 2023 года из-за любовной драмы. Две женщины испытывали романтические чувства к одному мужчине и никак не могли мирно договориться между собой. После очередной ссоры по телефону одна из женщин решила бороться за свои чувства. Она подкараулила соперницу на улице, бросилась на нее с ножом и вонзила лезвие в спину пострадавшей. Жертва агрессии осталась жива и даже серьезно не пострадала, а злоумышленница оказалась на скамье подсудимых.