В Сосногорске женщина из-за любви получила удар ножом в спину
- 07:00 19 января
- 16+
- Татьяна Зубова
В Сосногорске местная жительница получила удар в спину прямо на улице. Подробности жуткого преступления рассказали в пресс-службе судов Коми.
Как поясняется в материалах дела, происшествие случилось в октябре 2023 года из-за любовной драмы. Две женщины испытывали романтические чувства к одному мужчине и никак не могли мирно договориться между собой. После очередной ссоры по телефону одна из женщин решила бороться за свои чувства. Она подкараулила соперницу на улице, бросилась на нее с ножом и вонзила лезвие в спину пострадавшей. Жертва агрессии осталась жива и даже серьезно не пострадала, а злоумышленница оказалась на скамье подсудимых.
Отметим, ранее подсудимая уже привлекалась по аналогичной статье. Тогда горожанка отделалась штрафом 10 тысяч рублей. На этот раз суд признал женщину виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначил 120 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.
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