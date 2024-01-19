При изъятии родового стада фабрика "Зеленецкая" восстанавливалась бы два-три года
- 06:30 19 января
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- Татьяна Зубова
В среду, 17 января, на телеканале "Юрган" министр финансов Коми Владимир Казаков в рамках прямой линии отвечал на вопросы телезрителей, сообщает БНК.
Среди прочих жители региона просили гостя программы прокомментировать ситуацию с птицефабрикой "Зеленецкая".
Казаков в свою очередь заявил, что, несмотря на сложности, предприятию все-таки "повезло". Под убой пошли сотни тысяч голов, но при этом удалось сохранить родовое стадо.
"Если бы это произошло (изъятие родового стада), то наша фабрика, я думаю, восстановилась бы не менее чем через два, а то и три года", — заметил Владимир Казаков.
Поскольку критической ситуации удалось не допустить, после проведения соответствующих мероприятий уже к декабрю были заселены первые птичники.
Чиновник также отметил, что на новую мощность фабрика заработает ко второй половине лета 2024 года.
Напомним, в начале января куриная продукция "Зеленецкая" впервые с лета 2023 гола вернулась на полки магазинов. Ранее, чтобы "заполнить" торговые сети недостающими товарами, руководство предприятия закупало, в том числе мясо кур у других российских производителей.
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