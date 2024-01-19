При изъятии родового стада фабрика "Зеленецкая" восстанавливалась бы два-три года

В среду, 17 января, на телеканале "Юрган" министр финансов Коми Владимир Казаков в рамках прямой линии отвечал на вопросы телезрителей, сообщает БНК.

Среди прочих жители региона просили гостя программы прокомментировать ситуацию с птицефабрикой "Зеленецкая".

Казаков в свою очередь заявил, что, несмотря на сложности, предприятию все-таки "повезло". Под убой пошли сотни тысяч голов, но при этом удалось сохранить родовое стадо.