"Увеличение в 62 регионах": заболеваемость коронавирусом растет
- 21:00 18 января
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- Служба новостей
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 12,6%, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", – говорится в сообщении.
Отметим, уровень заболеваемости на данный момент на 83% выше базовой нормы: речь идет о 128,1 случае на 10 тысяч населения. По словам экспертов, в России началась тридемия – одновременное распространение трех вирусов. На данный момент наиболее распространенным является грипп А (H3N2). Спада заболеваемости можно ожидать в феврале-марте, сообщает PRIMPRESS.
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