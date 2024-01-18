"Увеличение в 62 регионах": заболеваемость коронавирусом растет

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 12,6%, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", – говорится в сообщении.