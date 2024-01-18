В Коми изменился порядок оплаты за детские сады
- 16:30 18 января
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- Служба новостей
Пресс-служба министерства образования и науки Коми сообщает о введении на федеральном уровне единого способа предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях в России.
До 2024 года родители вносили плату за детские сады, уменьшенную на размер компенсации. С января 2024 года родители должны будут оплачивать пребывание своего ребенка в детском саду без учета начисленной компенсации. Компенсация будет перечисляться родителям ежемесячно не позднее 15-го числа следующего месяца.
Подробности нового порядка также были описаны в ведомстве. Сначала начисляется родительская плата, которая зависит от количества дней посещения и размера родительской платы в каждом муниципалитете. Затем начисляется компенсация родительской платы, учитывая количество дней и средний размер родительской платы в муниципальном образовании, который также различается в зависимости от муниципалитета.
В результате родители должны будут внести плату в полном объеме, не учитывая начисленную компенсацию. Компенсация будет перечисляться на счет родителя до 15-го числа следующего месяца, указанного им в заявлении.
Например, в городе Сыктывкаре плата за полный день посещения детского сада для детей дошкольного возраста составляет 185 рублей. Предположим, что в январе ребенок посещал сад 15 полных дней. Если у родителя только один ребенок, то семья имеет право на компенсацию в размере 30% среднего размера родительской платы, которая в Сыктывкаре составляет 181,7 рубля.
Таким образом, родительская плата за январь составит 2775 рублей (185 рублей х 15 дней), а компенсация составит 817,65 рубля (181,7 рубля х 0,3 х 15 дней).
Таким образом, родитель должен будет оплатить полную сумму в размере 2775 рублей, а затем до 15 февраля получить на свою карту компенсацию в размере 817,65 рубля.
В Коми размер компенсации составляет 30% среднего размера родительской платы на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующих детей. Эта мера поддержки предоставляется родителям, если среднедушевой доход семьи не превышает 2,5 кратного размера прожиточного минимума.
Кроме того, с 1 января 2024 года размер компенсации родительской платы в Коми увеличен на 7,5% в связи с повышением среднего размера родительской платы. Указанные суммы в правительственном постановлении должны быть умножены на 1,075.
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