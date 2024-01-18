В Коми изменился порядок оплаты за детские сады

Пресс-служба министерства образования и науки Коми сообщает о введении на федеральном уровне единого способа предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях в России.

До 2024 года родители вносили плату за детские сады, уменьшенную на размер компенсации. С января 2024 года родители должны будут оплачивать пребывание своего ребенка в детском саду без учета начисленной компенсации. Компенсация будет перечисляться родителям ежемесячно не позднее 15-го числа следующего месяца.