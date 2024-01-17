Жителям Коми разрешат бесплатно проехать зимней автодорогой по маршруту до Печоры

Мэр Инты, Владимир Киселев, объявил о возобновлении зимней автодороги из Инты до Печоры. Первый рейс запланирован на 25 января, а обратная колонна отправится 26 января. Заявки на проезд уже принимаются, и их можно подать в кабинете № 203 администрации Инты с понедельника по пятницу с 15:00 до 16:40.

Проезд по зимней автодороге будет осуществляться бесплатно. Дальнейшие даты рейсов будут определяться совместно с Печорским ЛПУМГ, их планирование будет зависеть от погодных условий, количества заявок и формирования организованных групп. Дополнительную информацию можно получить по телефону 6-71-77.