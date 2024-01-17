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Жителям Коми разрешат бесплатно проехать зимней автодорогой по маршруту до Печоры

Жителям Коми разрешат бесплатно проехать зимней автодорогой по маршруту до ПечорыФото со страницы Владимира Киселева

Мэр Инты, Владимир Киселев, объявил о возобновлении зимней автодороги из Инты до Печоры. Первый рейс запланирован на 25 января, а обратная колонна отправится 26 января. Заявки на проезд уже принимаются, и их можно подать в кабинете № 203 администрации Инты с понедельника по пятницу с 15:00 до 16:40.

Проезд по зимней автодороге будет осуществляться бесплатно. Дальнейшие даты рейсов будут определяться совместно с Печорским ЛПУМГ, их планирование будет зависеть от погодных условий, количества заявок и формирования организованных групп. Дополнительную информацию можно получить по телефону 6-71-77.

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