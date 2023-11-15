В Коми планируют открыть пункт по переработке автомобильных шин и покрышек

14 ноября министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич сообщила о продвижении работы по внедрению раздельного сбора отходов в Коми. С 2016 года органы местного самоуправления закупили 1342 контейнера и 31 урну, а также обустроили 427 площадок для раздельного сбора пластика, бумаги, алюминиевых банок и 15 площадок для опасных отходов. Кроме того, было приобретено 155 контейнеров для хранения полимерсодержащих отходов в шести муниципалитетах, а в Сыктывкаре недавно было установлено 100 таких контейнеров.

В следующем году планируется продолжить установку специальных контейнеров. Минприроды России одобрило заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета на 3,4 млн рублей для приобретения 186 контейнеров.

В настоящее время региональный оператор занимается обустройством экопункта по приему вторсырья в Сыктывкаре. Также был приобретен экомобиль для сбора вторичных ресурсов в населенных пунктах северного направления Коми. Планируется запустить экопункт и экомобиль до конца 2023 года.

В Коми развивается сеть пунктов приема вторсырья, их насчитывается 26. В республике также имеются предприятия по переработке отходов. Недавно в Сыктывкаре была запущена линия по переработке стекла, где стекло перемалывается в кварцевый песок, смешивается с переработанными пластиковыми крышками, полиэтиленом, канистрами, флаконами, а затем плавится в цветную композитную массу. Из этой массы изготавливают тротуарную плитку, бордюры, уличные люки, садовые ограждения и другие изделия.