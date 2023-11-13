25 лет клинике лазерных технологий "Ирина": история успеха и профессионализма

Клиника лазерных технологий “Ирина” недавно отметила 25-летний юбилей. За это время тысячи горожан стали довольными пациентами лечебного заведения. Свою улыбку врачам “Ирины” доверяют и известные сыктывкарцы в их числе, например, заслуженная артистка России оперная дива Ольга Сосновская. В этом материале расскажем, с чего начинался путь одной из клиник Сыктывкара, как шло ее развитие, а также об уровне профессионализма врачей. Про детство и выбор профессии — Мы с сестрой-близняшкой родились в Санкт-Петербурге в семье студентов-медиков.

Наши родители, тогда уже фельдшеры, учились на третьем курсе Медицинского Санитарно-гигиенического Института имени Мечникова в Ленинграде и работали на “скорой”, — рассказывает Ирина Матюнина. Для сестер никогда не стоял вопрос выбора профессии. В детстве будущие врачи обожали лечить кукол, потому что дома было много старых медицинских инструментов. — В школе мы параллельно достаточно серьезно занимались музыкой. Может поэтому руки стали такими умелыми — набегались по клавишам в детстве, — вспоминает Ирина Матюнина.

С 1984 по 1989 Ирина училась в Пермском Государственном Медицинском Институте на стоматологическом факультете. Про начало пути — В начале 90-х после декретного отпуска я работала в Республиканской стоматологической поликлинике, а с 1996 года уже в кабинете “Грант Плюс”. Тогда я и задумалась о своем кабинете.

Все получилось благодаря мужу Ирины Валерию Пономареву. Для кабинета он стал директором, кассиром, электриком, механиком и плотником. Все было сделано именно его руками, он же занимался оформлением документов и получением лицензии.

История клиники началась 10 февраля 1998 года. Тогда свои двери открыл небольшой стоматологический кабинет “Ирина”. В 2001 году он расширился по площади и приобрел вторую стоматологическую установку. К сожалению, в 2005 году Валерия не стало.

25 июня 2007 года практически с нуля стали строить новую клинику. Накоплений на тот момент не было, поэтому на воплощение идеи пришлось взять кредит. А первое лазерное оборудование оформили в лизинг.

Так появилась стоматология “Ирина и 3К”, где уже были кабинеты стоматологической помощи, лазерной хирургии и косметологии. Руководили учреждением врач-стоматолог Ирина Матюнина и челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог, специалист по лазерной хирургии и дерматоскопии Олег Матюнин.

Про семейное дело

Сын Ирины Матюниной продолжает семейную династию. Олег Пономарев — зубной техник, но на его плечах еще и хозяйственное и техническое обеспечение клиники.

Про важные достижения

Ирина и Олег Матюнины специалисты высокого уровня и это они доказывают из года в год. Непрерывное обучение и повышение квалификации делает врачей клиники одними из лучших. Ирина и Олег Матюнины регулярно делятся опытом с коллегами в России и за рубежом: участвуют в международных конференциях и семинарах, выступают с докладами, проводят мастер-классы, а также участвовали в конкурсах профессионального мастерства.

В копилке побед Ирины есть награда и золотая “Зубастая Виолончель”, которой мало кто похвастается в России и за рубежом.

“Зубастая виолончель” — это символ высокого искусства в стоматологии, который является главным призом Международного чемпионата профессионального мастерства в художественной реставрации зубов “Призма-чемпионат”. Мероприятие уже 30 лет собирает на своих престижных клинических соревнованиях специалистов из разных стран.

С 1999 по 2011 год Ирина Матюнина неоднократно принимала участие в этом международном чемпионате профессионального мастерства. “Призма-чемпионат” — многоэтапное соревнование, где в каждом этапе требуется показать лучший результат. В рамках чемпионата конкурсанты работают с реальными пациентами в реальных больших клиниках под присмотром профессоров и доцентов кафедр медицинских институтов тех городов, где проходят этапы, а также трансляцией в онлайн режиме. Чтобы попасть на следующий этап, нужно становиться победителем предыдущих. В 2011 году работа Ирины Матюниной была лучшей на всех этапах и стала победителем Международного финала “Призма-чемпионата-2011”, который проходил в клинике “Аполлония” в Полтаве (Украина).

Помимо “Зубастой Виолончели” Ирина получила сертификат на сумму ЗООО долларов и две оплачиваемый поездки на учебы для повышения профессионального мастерства у известных иностранных докторов Марко Мартиньони (Италия) и Вальтер Диас (Бразилия).

Об уникальности специалиста

Обучение дерматоскопии (диагностика новообразований кожи с помощью кожного микроскопа) Олег Матюнин прошел на международном семинаре на Кипре в 2008 году. Только восемь российских докторов тогда получили такие дипломы.

В 2009 году Олег Матюнин защитил кандидатскую диссертацию по теме лечения воспалительных заболеваний кожи лица. В 2015 году ему присвоили звание международного лектора-эксперта тренера-инструктора по лазерным технологиям Laser & Health Academy.

Олег Матюнин проводит мастер-классы для специалистов по лазерной хирургии.

Работы Олега Матюнина опубликованы в Российских и международных журналах. Ежегодно Ирину и Олега приглашают на международный конкурс “Лазер и здоровье” в Словении и других странах куда съезжаются специалисты со всего мира.

— Одно из наших направлений, которое мы практикуем длительное время — это обмен опытом. Проводим мастер-классы за рубежом и на рабочем месте. Хочется делиться опытом, чтобы технологии к которым мы пришли, подхватили и ученики, и другие доктора, — говорит Олег Матюнин.

Про клинику лазерных технологий “Ирина” сегодня

Основное направление — органосохраняющие и реставрационные технологии. С их помощью удается вылечить зубы при минимальной обработке, улучшить их цвет, изменить положение и даже восстановить отсутствующие без удаления здоровых тканей.

Врачи “Ирины” в работе активно применяют лазер — это более совершенная альтернатива существующим методам лечения стоматологических заболеваний.

— У стоматологической лазерной установки широкие возможности. В первую очередь — это направление зубосохраняющих операций. Стерилизовать канал полностью может только лазерный луч. Пока не разработано никаких растворов, которые смогли бы удалить все микробы, На это способен лишь лазерный луч, — комментирует Ирина Матюнина.

— Лазерный аппарат, на котором я работаю, в 2015 и 2018 годах получил золотые медали в США как самый универсальный, безопасный и эффективный инструмент для лечения проблем здоровья у населения. Этим занимается FDA, которые очень скрупулезно относятся к своей функции, — рассказал Олег Матюнин.

Также с помощью лазерных систем в клинике “Ирина” помогают избавиться от эстетических дефектов: сосудистые звездочки, шрамы, растяжки, рубцы, пигментация,

татуировки и нежелательный волосяной покров.

В клинике лазерных технологий “Ирина” удаляют и новообразования. Предварительно обязательно проводят детальную диагностику проблемного участка. Новообразование проверяют с помощью дерматоскопа. Это помогает не только определить, какое новообразование у пациента, но и заметить первые признаки злокачественных проявлений. Благодаря этому можно спасти человеческую жизнь.

Помимо этого в “Ирине” можно пройти лечебные и омолаживающие косметологические процедуры для лица. Также ведут прием специалисты по терапевтической и эстетической гинекологии.

Про врачей клиники

Ирина и Олег Матюнины очень внимательны в выборе специалистов для своей клиники. На работу они принимают талантливых и целеустремленных сотрудников. Для них важно, чтобы врачи владели знаниями о всех современных методиках, поэтому регулярно отправляют специалистов на обучения и повышение квалификации.

Про планы на будущее

Сейчас Ирина и Олег Матюнины работают над строительством учебного центра пост дипломного образования для врачей различных специальностей.

Контакты:

Адрес в Сыктывкаре: улица Коммунистическая, 46/4.

Телефон: 8(8212)31-16-16.