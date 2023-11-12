Получат деньги буквально из воздуха: кому Володина напророчила богатства

Тельцы не зря тратят столько времени и сил на работу. В скором времени они смогут получить долгожданный результат. Как сообщила известная российская телеведущая и астролог Василиса Володина, деньги начнут буквально стекаться к ним.

Но не только улучшение материального положения принесет представителям этого знака зодиака счастье, но и развитие творческих способностей. Вероятно, вы найдете новое дело, которое придется вам по душе.