На "Авроре" заработал СБПэй — первый платежный сервис на российской операционной системе

Национальная система платежных карт (НСПК) и "Открытая мобильная платформа" (ОМП – дочерняя компания ПАО "Ростелеком") продемонстрировали прототип платежного приложения СБПэй для работы на отечественной операционной системе "Аврора" в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

При помощи доработанного под операционную систему "Аврора" прототипа приложения СБПэй можно будет произвести оплату на стендах НСПК и "Ростелекома". При совершении тестовых операций по QR-коду или в одно касание при NFC-оплате все списанные средства будут направлены в благотворительный фонд.

По словам заместителя генерального директора НСПК Владимира Трояновского, несмотря на корректность работы программного решения, компаниям еще предстоит доработать СБПэй под «Аврору» для его полноценного выхода в эксплуатацию.

— Пилотный проект проходит успешно. Уже сейчас версия СБПэй для операционной системы “Аврора” успешно работает в тестовом режиме. Наш сервис стал первым платежным решением, совместимым с отечественной ОС, и мы продолжим сотрудничество с ОМП по его дальнейшему развитию. Сегодня СБПэй продолжает набирать популярность для оплаты в торгово-сервисных предприятиях, к нему подключены сотни российских банков. Создание такого технологичного комплекса — важный шаг на пути к формированию альтернативы иностранным программным решениям, — сказал Владимир Трояновский.