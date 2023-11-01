Деньги в рублях придется срочно поменять до середины ноября

Ближайшие несколько недель россиянам важно распорядиться своими рублями. Иначе можно потерять в доходе. Об этом рассказывает финансовый эксперт Валерий Попов.

В связи с ростом инфляции и повышением ключевой ставки Банка России, покупательская способность денег снижается. В данный момент выгоднее вкладывать деньги или открывать накопительные счета.

Однако, эксперты считают, что ЦБ больше не станет повышать ключевую ставку до конца года. Она так и останется на уровне 15 процентов годовых. Инфляция должна начать стабилизироваться в ближайшие недели и вплоть до декабря.