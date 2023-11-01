Деньги в рублях придется срочно поменять до середины ноября
- 19:00 1 ноября
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- Служба новостей
Ближайшие несколько недель россиянам важно распорядиться своими рублями. Иначе можно потерять в доходе. Об этом рассказывает финансовый эксперт Валерий Попов.
В связи с ростом инфляции и повышением ключевой ставки Банка России, покупательская способность денег снижается. В данный момент выгоднее вкладывать деньги или открывать накопительные счета.
Однако, эксперты считают, что ЦБ больше не станет повышать ключевую ставку до конца года. Она так и останется на уровне 15 процентов годовых. Инфляция должна начать стабилизироваться в ближайшие недели и вплоть до декабря.
«Ужесточать денежно-кредитную политику необходимости не будет», - сообщает Попов для «PRIMPRESS».
Лучшие времена для открытия вклада начинаются сейчас и будут таковыми до середины ноября. Ставки поднимутся до максимального уровня, и важно успеть вложить деньги, в дальнейшем время будет упущено, проценты доходности снизятся.
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