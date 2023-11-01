Пенсии вырастут уже с 1 января 2024 года: кому и на сколько поднимут выплаты

После индексации с 1 января 2024 года страховых пенсий средний размер выплаты для неработающих получателей увеличится более чем на 1,6 тыс. рублей и составит 23,4 тыс. рублей. Всего на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки предполагается потратить свыше 16 трлн рублей, поясняют в минтруде. «Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%», - уточнил глава Минтруда России Антон Котяков.

Таким образом, с начала следующего года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 1628 рублей и составит 23 449 рублей.

Как будут расти пенсии в 2025-2026 годах

Во внесенном в Госдуму проекте бюджета Соцфонда отмечается, что в 2025 году индексация пенсий будет проводиться дважды - с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%. Таким образом, общая прибавка составит 6,7%. В 2026 году также будет двойная индексация - с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,3%. В целом за год пенсии неработающих получателей повысятся на 6,3%. При этом надо учитывать, что пока это предварительные расчеты, окончательные суммы индексации будут утверждаться в конце 2024 и 2025 годов соответственно.

Как уточнил «РГ» глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, до 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год. После пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Сначала пенсии вырастут с 1 февраля, затем планируется корректировка в апреле.

Сколько будет стоить один пенсионный коэффициент

Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) в 2024 году (с 1 января) составит 133,05 руб. В 2025 году она с 1 февраля должна вырасти до 139,04 руб., а с 1 апреля - до 142,10 руб. В 2026 году балл предварительно будет стоить с 1 февраля до 147,78 руб. и до 151,18 руб. с 1 апреля.

Напомним, что для получения страховой пенсии по старости необходимо накопить общий страховой стаж. Важно понимать, что это именно страховой, а не трудовой стаж, то есть период отчисления страховых взносов работодателем - официальная занятость.

Как поясняет автор проектов по финграмотности Максим Кваша, страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, стоимости пенсионных коэффициентов или баллов, а также их количества. Так, фиксированная часть пенсии одинакова для всех, а вот баллы - дело индивидуальное. Максимальное количество баллов, которые можно заработать за год, - 10. Но при этом нужно иметь зарплату выше средней.

Насколько увеличится социальная пенсия