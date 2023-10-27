Решение принято: в 2024 году вырастут пенсии

Подробнее рассказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о повышении пенсионных выплат. Долгожданная индексация ожидается уже с 1 января грядущего, 2024 года.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что согласно документу, один пенсионный балл будет стоить 133,05 рубля, а фиксированная выплата страховой пенсии установится в размере 8 134,88 рублей. Таким образом ожидается индексация на 7,5%. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, она затронет более 32 миллионов российских пенсионеров. В их число войдут не только пожилые люди, но и те, кто получает выплаты по выслуге лет и другим причинам, например, военных.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, средний размер пенсии для неработающих россиян вырастет на 1572 рубля, в результате чего их пенсия достигнет 22 605 рублей, а пенсия по старости повысится на 1631 рубль и составит уже 23 449 рублей.