"Было желание все бросить": легко ли в Сыктывкаре открыть свое дело?
- 15:52 3 ноября
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- AnnaAnna
Директор стоматологической клиники Курбан Курбанов поделился личной историей
Далеко не всех устраивает работа в найме. Амбиции и цели порой не дают людям сидеть на месте и ставят человека на путь личного успеха. Так произошло у Курбана Курбанова, который недавно открыл в Сыктывкаре новую стоматологию Kurbanovclinic. Бизнесмен посвятил свою жизнь медицине и хотел показать городу другой уровень обслуживания.
Директор и главный врач Kurbanovclinic Курбан Курбанов окончил Ростовский Государственный Медицинский Университет и с 2014 года работал стоматологом. Но со временем решил начать свое дело. Как это было, он рассказал журналисту издания "Про Город".
Про открытие клиники
— Я — врач стоматолог-хирург-ортопед. Мысль открыть свое дело пришла в связи с тем, что я хотел дать пациентам что-то новое, более качественное и современное. В первую очередь, было важно, чтобы люди чувствовали себя в стенах нашей стоматологии не как в поликлинике, создать для них максимально комфортную дружественную обстановку, — рассказывает Курбан Курбанов.
Про поддержку близких и трудности открытия
— В открытии своего дела меня морально поддерживала семья. Сам процесс шел достаточно сложно. Мы долго выбирали место, потом столкнулись с бюрократией. Нужно было собрать много документов. В определенный период было желание все бросить, но все же желание открыть клинику взяло верх и мы довели дело до ума.
Про финансы в первые дни работы
— Я откладывал основную часть заработка, эти деньги и вложил в открытие клиники. Мне никто не помогал, все делал сам без инвесторов и кредитов. Первый официальный рабочий день был 24 июля 2023 года после получения лицензии. Проработав неделю, я понял, что все идет хорошо и ушел в отпуск, — говорит Курбан Курбанов.
Про уровень стоматологии и специалистов
— У нас новая, современная и молодая клиника. За три месяца работы в нашем коллективе появилось уже 10 специалистов, у которых практически полная запись на каждый день. В их числе стоматолог-хирург, ортопед, ортодонт, терапевт и гигиенист. У всех врачей внушительный опыт работы. Кроме того, все процедуры в клинике выполняют под моим личным контролем.
Про продвижение
— Весь первый год работы планируем вложения в развитие и рекламу. Сейчас продвигаемся с помощью нескольких платформ: социальные сети, популярная поисковая система, электронный справочный сервис и издание "Про Город".
Про доходы
— Основная часть прибыли уходит на клинику: ее развитие, оснащение современным оборудованием и материалами. Также вкладываемся в постоянное обучение сотрудников. Я сам езжу на учебу, в ближайшее время за новыми знаниями поедут терапевты.
Про успех
— Себя я пока не считаю успешным человеком, но, надеюсь, что стану таковым, — подытожил Курбан Курбанов.
Kurbanovclinic — современная авторская стоматология с комплексным подходом к лечению пациентов. Одна из главных задач клиники — человеческий комфорт, чтобы пациенты чувствовали себя расслабленно и не испытывали страх перед лечением.
Услуги Kurbanovclinic:
- лечение зубов;
- имплантация;
- протезирование;
- хирургическая стоматология;
- установка виниров;
- исправление прикуса элайнерами;
- исправление прикуса брекет-системой;
- гигиена полости рта.
Отзывы сыктывкарцев
— Курбан Рустамович очень хороший специалист, мастер своего дела! У вас не простая работа, но вы с ней справляетесь «на ура». Успехов вам, карьерного роста и дальнейшего процветания, — пишет Ирина Д.
— Самая классная и современная клиника. Спасибо большое, Курбан Рустамович за индивидуальный подход и добрую улыбку при встрече, за то, что вы всегда найдете нужное слово, поддержите. Уже шесть лет только с вами! Я очень рада, что теперь у вас своя клиника. Только вперед! — желает Алена Д.
— Хочу выразить слова благодарности Курбану Рустамовичу! 21 октября была в его клинике. Стоматология действительно стильная, классная и уютная. Все на высшем уровне! Прием был теплый. Курбан Рустамович очень заботится о своих пациентах. Всегда с улыбкой, всегда успокоит, ответит на все волнующие вопросы, даст грамотный совет и рекомендации. Такому врачу можно доверять! Хочется возвращаться снова и снова, ведь он делает нашу улыбку красивой и здоровой! Спасибо за ваш труд. Курбан Рустамович, вы волшебник и профессионал своего дела. Здоровья вам и вашим близким, процветания клинике, — делится впечатлениями Ирина Р.
Контакты:
Адрес в Сыктывкаре: улица Южная, 29.
Телефон: 8(965)860-68-68.
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club219923212
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