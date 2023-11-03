"Было желание все бросить": легко ли в Сыктывкаре открыть свое дело?

Директор стоматологической клиники Курбан Курбанов поделился личной историей

Далеко не всех устраивает работа в найме. Амбиции и цели порой не дают людям сидеть на месте и ставят человека на путь личного успеха. Так произошло у Курбана Курбанова, который недавно открыл в Сыктывкаре новую стоматологию Kurbanovclinic. Бизнесмен посвятил свою жизнь медицине и хотел показать городу другой уровень обслуживания.

Директор и главный врач Kurbanovclinic Курбан Курбанов окончил Ростовский Государственный Медицинский Университет и с 2014 года работал стоматологом. Но со временем решил начать свое дело. Как это было, он рассказал журналисту издания "Про Город".

Про открытие клиники

— Я — врач стоматолог-хирург-ортопед. Мысль открыть свое дело пришла в связи с тем, что я хотел дать пациентам что-то новое, более качественное и современное. В первую очередь, было важно, чтобы люди чувствовали себя в стенах нашей стоматологии не как в поликлинике, создать для них максимально комфортную дружественную обстановку, — рассказывает Курбан Курбанов.

Про поддержку близких и трудности открытия