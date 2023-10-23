Жители Коми в ноябре получат дополнительный выходной

В ноябре жителей Республики Коми ожидают три последовательных выходных дня. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.



В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 6 ноября. Таким образом, жители Коми смогут насладиться продолжительным выходным с 4 по 6 ноября. ***

День народного единства - это российский праздник, который отмечается 4 ноября каждый год. Он приурочен к историческому событию - освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Это событие стало символом единения различных слоев русского общества в борьбе за независимость и сохранение национальной идентичности.