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В двух районах Коми ожидается сильный снегопад: в МЧС объявлено штормовое предупреждение

В двух районах Коми ожидается сильный снегопад: в МЧС объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков, 24 октября с 6 часов до 18 часов в Воркутинском и Интинском районах Коми местами ожидается сильный снегопад. Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
  • Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
  • Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильную метель опасно отправляться в дальние поездки.

Напоминаем:

  • при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
  • в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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