Территория комфорта: Альфа-Банк открыл в Сыктывкаре офис нового поколения
- 11:01 23 октября
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- AnnaAnna
В Сыктывкаре открылся первый офис Альфа-Банка в Республике Коми. Посетителей ждет не привычное отделение банка, с очередями к окошкам и кипами бумаг, а новый формат для нашего города. Журналист издания “Pro Город” посетил мероприятие и узнал, чем современный офис банка не похож на остальные.
Торжественное открытие
Посетителей с порога встречал сотрудник Альфа-Банка и провожал в зал для сбора гостей. Фуршетные столы наполнили закусками, напитками и десертами. Даже пирожные были с логотипом банка. За музыкальное сопровождение отвечали известные сыктывкарские музыканты: Дмитрий Федореев, ребята из “Шоу Барабанщиков +2” и солистка Государственного театра оперы и балета Республики Коми Галина Петрова.
На праздничном событии присутствовали представители городской власти. Они поздравили сотрудников банка и горожан с важным событием.
— Банк сегодня активно развивает инновации, технологии и новый формат предоставления услуг для жителей Сыктывкара. Поэтому поздравляю наш город с этим замечательным событием и желаю банку процветания, конкурентного развития и успехов, — поздравила гостей праздника на торжественном открытии председатель Совета Сыктывкара Анна Дю.
— Приветствую на открытии замечательного, на наш взгляд, офиса. Phygital — это что-то новое и интересное. Мы рады, что в городе появился еще один банк и жители города могут прийти и получить услуги в таком интересном формате. Мы надеемся на вас, как на хорошего, доброго и надежного партнера, — сказала заместитель руководителя администрации города Ирина Сергеева.
О новом phygital формате
Горожан ждет новая концепция и философия для быстрого комфортного и безопасного обслуживания. Офис Альфа-Банка — современное phygital-пространство. Что это значит?
Термин “phygital” объединяет два английских слова — physical и digital, то есть это сочетание цифрового и физического каналов взаимодействия. Офисы в таком стиле больше похожи на уютное кафе: мягкие диваны, панорамные окна, интерьер в приглушенных оттенках, никаких окошек и перегородок.
Более того, посетители могут привести с собой домашних животных. Благодаря этому посещение банка не нужно специально планировать — туда можно зайти, например, во время прогулки с собакой.
Высокие технологии для удобства и безопасности посетителей
Носить с собой кучу документов и вводить данные в терминал для получения талона больше не надо.
— В новом phygital-офисе банка стоит приложение Face ID, с помощью которого сотрудники сразу получают всю необходимую информацию о клиенте. В отделении phygital открытые пространства и нет “окошек”, стоек и перегородок — банковский офис воспринимается как коворкинг или кафе. До конца 2023 года офисы откроются в Эжве и Ухте, — прокомментировал региональный управляющий Виктор Черепахин.
— Мы убедились, что выбрали правильный путь — историю с открытыми пространствами, человеческим взаимодействием. Сегодня клиентам важно иметь место, где можно комфортно поговорить про деньги, — рассказывают в банке
Узнать актуальные предложения Альфа-Банка можно на сайте: https://alfabank.ru/.
Приходите в новый phygital-офис по адресу в Сыктывкаре: улица Коммунистическая, 46.
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