Территория комфорта: Альфа-Банк открыл в Сыктывкаре офис нового поколения

В Сыктывкаре открылся первый офис Альфа-Банка в Республике Коми. Посетителей ждет не привычное отделение банка, с очередями к окошкам и кипами бумаг, а новый формат для нашего города. Журналист издания “Pro Город” посетил мероприятие и узнал, чем современный офис банка не похож на остальные.

Торжественное открытие

Посетителей с порога встречал сотрудник Альфа-Банка и провожал в зал для сбора гостей. Фуршетные столы наполнили закусками, напитками и десертами. Даже пирожные были с логотипом банка. За музыкальное сопровождение отвечали известные сыктывкарские музыканты: Дмитрий Федореев, ребята из “Шоу Барабанщиков +2” и солистка Государственного театра оперы и балета Республики Коми Галина Петрова.

На праздничном событии присутствовали представители городской власти. Они поздравили сотрудников банка и горожан с важным событием.

— Банк сегодня активно развивает инновации, технологии и новый формат предоставления услуг для жителей Сыктывкара. Поэтому поздравляю наш город с этим замечательным событием и желаю банку процветания, конкурентного развития и успехов, — поздравила гостей праздника на торжественном открытии председатель Совета Сыктывкара Анна Дю.



