В Усинске местные жители обнаружили тело утонувшего рыбака

В Усинском районе обнаружили тело утонувшего рыбака. Такую информацию предоставили в пресс-службе аварийно-спасательного отряда "Спас-Коми". Напомним, в середине октября, 24 числа, в районе села Усть-Уса рыбак 1961 года рождения отправился в лес со своим приятелем. Мужчины отдыхали на реке Печора в устье реки Белый. Один из сельчан вскоре вернулся домой, а второй пропал.

Для поисков мужчины спасатели поднимали в небо квадрокоптер, но это не принесло результатов.

Позднее, 21 октября, тело утонувшего обнаружили родные.