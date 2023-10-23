В Усинске местные жители обнаружили тело утонувшего рыбака
- 07:00 23 октября
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- Татьяна Зубова
В Усинском районе обнаружили тело утонувшего рыбака. Такую информацию предоставили в пресс-службе аварийно-спасательного отряда "Спас-Коми".
Напомним, в середине октября, 24 числа, в районе села Усть-Уса рыбак 1961 года рождения отправился в лес со своим приятелем. Мужчины отдыхали на реке Печора в устье реки Белый. Один из сельчан вскоре вернулся домой, а второй пропал.
Для поисков мужчины спасатели поднимали в небо квадрокоптер, но это не принесло результатов.
Позднее, 21 октября, тело утонувшего обнаружили родные.
Напомним, ранее в Усть-Куломском районе мужчина переправлял знакомую через реку и утонул. Женщина сидела на лодке, а сельчанин шел рядом в брод. В какой-то момент он оступился, потерял равновесие и ушел под воду. Тело мужчины спасатели искали эхолотом со структурным сканером, но результатов это не принесло.
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