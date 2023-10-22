Прибавка к пенсии и рекордная индексация: работающих и неработающих пенсионеров ждет сюрприз

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о новой прибавке, которую могут получить все российские пенсионеры. Уже совсем скоро пожилые граждане ощутят увеличение своих пенсий, включая тех, кто продолжает работать.

По словам Сергея Власова, приятные изменения ожидают пенсионеров уже через несколько месяцев. С января 2024 года в России будут проиндексированы несколько ключевых показателей.