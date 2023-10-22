Прибавка к пенсии и рекордная индексация: работающих и неработающих пенсионеров ждет сюрприз
- 19:00 22 октября
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- Служба новостей
Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о новой прибавке, которую могут получить все российские пенсионеры. Уже совсем скоро пожилые граждане ощутят увеличение своих пенсий, включая тех, кто продолжает работать.
По словам Сергея Власова, приятные изменения ожидают пенсионеров уже через несколько месяцев. С января 2024 года в России будут проиндексированы несколько ключевых показателей.
В первую очередь ожидается увеличение страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Начальный показатель индексации установлен на уровне 7,5%, но прибавка может быть даже выше.
Кроме того, работающие пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию с начала нового года. Обычно они лишены дополнительных прибавок, поскольку находятся в трудовом статусе. Но в ближайшем будущем планируется увеличить минимальный размер оплаты труда. Это означает, что работающие пожилые люди получат больше, особенно учитывая то, что большинство пенсионеров работают за минимальную ставку, пишет primpress.
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