В Коми владельцу овчарки пришлось заплатить 100 тысяч
- 16:29 21 октября
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Юная жительница Сыктывдинского района получит 100 тысяч рублей. Эта сумма является компенсацией морального вреда после нападения собаки. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.
В мае 2023 года на несовершеннолетнюю девочку напала немецкая овчарка. Собака сорвалась с цепи и покусала ребёнка. После произошедшего жительнице Коми понадобилась помощь медиков. По закону владельцы домашних питомцев несут ответственность за действия своих животных.
Сыктывдинский районный суд вынес решение в пользу пострадавшей. Теперь девочке должны возместить потраченные на лекарства деньги. Также владелец крупной собаки должен компенсировать причинённый ребёнку моральный вред и выплатить ребёнку 100 тысяч рублей.
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