В Коми владельцу овчарки пришлось заплатить 100 тысяч

Юная жительница Сыктывдинского района получит 100 тысяч рублей. Эта сумма является компенсацией морального вреда после нападения собаки. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.

В мае 2023 года на несовершеннолетнюю девочку напала немецкая овчарка. Собака сорвалась с цепи и покусала ребёнка. После произошедшего жительнице Коми понадобилась помощь медиков. По закону владельцы домашних питомцев несут ответственность за действия своих животных.