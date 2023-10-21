Жители Коми смогут увидеть историю региона с помощью фотосайта

В Национальном музее Республики Коми прошла презентация фотосайта “Коми АССР”. Теперь каждый житель региона может внести свой вклад в пополнение исторических архивов. Об этом сообщает Министерство культуры и архивного дела Коми.

Дмитрий Кошелев представил проект “Дорогие товарищи”, в рамках которого и был создан фотосайт. Мероприятие посетил заместитель и.о министра культуры Вячеслав Попов и вручил руководителю исторического сайта благодарность. Теперь у жителей Коми и России есть возможность узнать историю Республики глазами более старшего поколения, а также самим стать причастными к написанию “некнижной” истории и увеличить архивы сайта.