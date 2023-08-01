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За неделю жители Коми по вине мошенников потеряли около 15 млн рублей

За неделю жители Коми по вине мошенников потеряли около 15 млн рублейфото из архива "Про Город сыктывкар"

За неделю жители Коми перевели на счета мошенников около 15 миллионов рублей, заявили в пресс-службе регионального МВД.

Наибольшее число обращений потерпевших зафиксировано в Сыктывкаре - 18 заявлений, вдвое меньше в Ухте, в Вуктыле - четыре обращения, в Усинске - три, ещё по одному Воркуте, Печоре, Инте, Княжпогостскому и Корткеросскому районам. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка, убеждая жертву в том, что с ее счета хотят списать денежные средства.

Так, в Усинске 48-летний местный житель поверил лжесотруднику банка, утверждавшему, что со счета мужчины только что пытались снять все денежные средства. Чтобы этого избежать потерпевший сначала оформил кредит онлайн в другом банке, а после скачал приложение для разрешения удалённого доступа. В итоге на счёт усинца сначала поступило 648 тысяч рублей, а после все средства списались.

По этой же схеме в Ухте два местных жителя лишились больше 600 тысяч рублей. Мошенники убедили горожан установить сторонней приложение, через которое злоумышленники получили доступ к счетам потерпевший и списали все имеющиеся средства. По всем вышеупомянутым случаем завели уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного 159 УК РФ (мошенничество).

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