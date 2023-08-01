За неделю жители Коми по вине мошенников потеряли около 15 млн рублей

За неделю жители Коми перевели на счета мошенников около 15 миллионов рублей, заявили в пресс-службе регионального МВД.



Наибольшее число обращений потерпевших зафиксировано в Сыктывкаре - 18 заявлений, вдвое меньше в Ухте, в Вуктыле - четыре обращения, в Усинске - три, ещё по одному Воркуте, Печоре, Инте, Княжпогостскому и Корткеросскому районам. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка, убеждая жертву в том, что с ее счета хотят списать денежные средства.



Так, в Усинске 48-летний местный житель поверил лжесотруднику банка, утверждавшему, что со счета мужчины только что пытались снять все денежные средства. Чтобы этого избежать потерпевший сначала оформил кредит онлайн в другом банке, а после скачал приложение для разрешения удалённого доступа. В итоге на счёт усинца сначала поступило 648 тысяч рублей, а после все средства списались.



По этой же схеме в Ухте два местных жителя лишились больше 600 тысяч рублей. Мошенники убедили горожан установить сторонней приложение, через которое злоумышленники получили доступ к счетам потерпевший и списали все имеющиеся средства. По всем вышеупомянутым случаем завели уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного 159 УК РФ (мошенничество).