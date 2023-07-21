В Коми расследуют смертельный случай на работе

По сообщению, поступившему в эту организацию, произошло смертельное происшествие на вахте во время межсменного отдыха работника компании "Усинское ТТУ", занимающейся перевозками.

Напомним также, в сети появилось видео еще одного ЧП в Коми. В районе Вуктыла около 15 трубоукладчиков одновременно упали в траншею. Видео момента падения техники появилось в Сети: на записи видно, как одна машина начала наклоняться под тяжестью трубы и увлекла за собой остальные гусеничные тракторы, как по эффекту домино.